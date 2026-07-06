e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν το «χρώμα του χρήματος»

Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν από σήμερα έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

σήμερα, 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

από σήμερα, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: