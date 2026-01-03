e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 5 έως 9 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2.Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
