e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε… ταμείο

Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- έως και σήμερα, 15 Μαΐου 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 31.000 δικαιούχους. Αυτοί θα λάβουν συνολικά 19.000.000 ευρώ.
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 2.200 μητέρες. Αυτές θα πάρουν 1.500.000 ευρώ.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr