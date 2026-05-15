Οικονομία

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε… ταμείο

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Καταβάλλονται αύριο 1,3 εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις – Όλες οι πληρωμές

Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • έως και σήμερα, 15 Μαΐου  20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 31.000 δικαιούχους. Αυτοί θα λάβουν συνολικά 19.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 2.200 μητέρες. Αυτές θα πάρουν 1.500.000 ευρώ.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα