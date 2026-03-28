e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 3 Απριλίου

Συνολικά 94.232.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 123.391 δικαιούχους, από τις 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: