e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 29 Μαΐου

Συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.335.846 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 26 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,

στις 28 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026,

στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026,

από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: