e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 17 Iουλίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το διάστημα από 13 έως 17 Ιουλίου.

Οι προγραμματισμένες καταβολές αφορούν τους δικαιούχους και τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, καθώς και τους εγγεγραμμένους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίοι θα δουν τις επόμενες ημέρες τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: