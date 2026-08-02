Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 24 Ιουλίου

Το « χρώμα του χρήματος» θα δουν από αύριο, Δευτέρα,3 έως τις 7 Αυγούστου συνολικά 192.717 πολίτες από τον  e-ΕΦΚΑ και τη  ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο, 3 Αυγούστου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
  • στις 5 Αυγούστου  14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.
  • από αύριο, 3 έως και τις 7 Αυγούστου 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 6 Αυγούστου  57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 38.000 δικαιούχους
  • 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

Πηγή enikos.gr