e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου

Το « χρώμα του χρήματος» θα δουν από αύριο, Δευτέρα,3 έως τις 7 Αυγούστου συνολικά 192.717 πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- αύριο, 3 Αυγούστου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
- στις 5 Αυγούστου 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.
- από αύριο, 3 έως και τις 7 Αυγούστου 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 6 Αυγούστου 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 23.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 38.000 δικαιούχους
- 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
Πηγή enikos.gr