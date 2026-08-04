e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Αυγούστου

Το « χρώμα του χρήματος» θα συνεχίσουν να βλέπουν έως τις 7 Αυγούστου συνολικά 192.717 πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

αύριο, 3 Αυγούστου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.

στις 5 Αυγούστου 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.

από αύριο, 3 έως και τις 7 Αυγούστου 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

στις 6 Αυγούστου 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: