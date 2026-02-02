Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ  θα πληρώσουν από σήμερα, 2 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • Από σήμερα 2 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου  10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Φεβρουαρίου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

