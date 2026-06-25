e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμών… συνέχεια και σήμερα

Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

Έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:

2. Από τη ΔΥΠΑ: