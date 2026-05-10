e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι βλέπουν από αύριο το «χρώμα του χρήματος»

Το “χρώμα του χρήματος” θα δουν από αύριο έως τις 15 Μαΐου 54.260 πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά 61.505.000 ευρώ. Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν:

  • από αύριο και τις 15 Μαΐου 20.500.000 ευρώ 900 δικαιούχοι σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 14 Μαΐου 205.000 ευρώ  160 δικαιούχοι για παροχές ΟΑΕΕ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 19.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 31.000 δικαιούχους.
  • 1.500.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 2.200 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

