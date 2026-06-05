Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα:

  • 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.
  • 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 18.000 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

Πηγή enikos.gr