e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα: