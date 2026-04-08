e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου χιλιάδες δικαιούχοι από τον e- ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • σήμερα  57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
  • έως αύριο, 9 Απριλίου 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλει έως :

  • 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

