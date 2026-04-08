e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου χιλιάδες δικαιούχοι από τον e- ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:
- σήμερα 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
- έως αύριο, 9 Απριλίου 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Η ΔΥΠΑ καταβάλει έως :
- 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
