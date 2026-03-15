e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Το συνολικό ποσό των 77.263.470,40 ευρώ πληρώνουν από αύριο έως τις 20 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 87.257 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • αύριο 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • από αύριο έως 20 Μαρτίου θ21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 19 Μαρτίου 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Η ΔΥΠΑ καταβάλει:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr

