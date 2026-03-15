e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Το συνολικό ποσό των 77.263.470,40 ευρώ πληρώνουν από αύριο έως τις 20 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 87.257 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- αύριο 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
- από αύριο έως 20 Μαρτίου θ21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 19 Μαρτίου 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
Η ΔΥΠΑ καταβάλει:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Πηγή enikos.gr