Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ και τακτικό επίδομα 565,98 ευρώ: Νέες πληροφορίες για τη χορήγησή τους

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα έως τις 19 Ιουνίου ο  e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ το διάστημα αυτό. Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • από αύριο έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά  17.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες. Αυτές θα πάρουν  συνολικά 1.000.000 ευρώ.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr