e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.
Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ το διάστημα αυτό. Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- αύριο 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- από αύριο έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ.
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 1.000.000 ευρώ.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr