e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από την Δευτέρα – Όλοι οι δικαιούχοι

Το χρηματικό ποσό των 97.500.000 ευρώ θα πληρώσουν από τις 6 έως 9 Απριλίου ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 135.550 δικαιούχους.
Συγκεκριμένα:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- στις 8 Απριλίου 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
- Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 8.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 13.000 δικαιούχους
- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
