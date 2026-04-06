e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από την Δευτέρα – Όλοι οι δικαιούχοι

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε… ταμείο

Το χρηματικό ποσό των 97.500.000 ευρώ θα πληρώσουν από τις 6 έως 9 Απριλίου ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 135.550 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • στις 8 Απριλίου 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
  • Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου  17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 8.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 13.000 δικαιούχους
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr

