e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

Έως και τις 6 Φεβρουαρίου 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ .

. Στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: