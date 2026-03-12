e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Το συνολικό ποσό των 70.400.000 ευρώ για παροχές και επιδόματα πληρώνουν έως αύριο, 13 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 73.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει: