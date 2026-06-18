e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο, 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e- ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως αύριο 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr