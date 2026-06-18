Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο, 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e- ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως αύριο  15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr