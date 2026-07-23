Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο, Παρασκευή, 24 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον  e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο, 24 Ιουλίου  15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr