Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και σήμερα

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα,

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 13.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 8.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 800 μητέρες. Αυτές θα λάβουν συνολικά 500.000 ευρώ.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr

