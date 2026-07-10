Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως σήμερα

Επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ και τακτικό επίδομα 565,98 ευρώ: Νέες πληροφορίες για τη χορήγησή τους

Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους  από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Και από την ΔΥΠΑ  πληρώνονται :

  • 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 33.000 δικαιούχους
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

Πηγή enikos.gr