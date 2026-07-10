e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως σήμερα

Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Και από την ΔΥΠΑ πληρώνονται :