e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 24 Απριλίου

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν από τις 20 έως τις 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666.941 δικαιούχους.
Συγκεκριμένα:
Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- στις 20 Απριλίου 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για παροχές.
- στις 24 Απριλίου 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
- από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει:
- 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».
