Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Συντάξεις Μαΐου 2026: Σε ποιους καταβάλλονται αύριο

Αύριο, Παρασκευή, 17 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών  από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο  e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως αύριο, 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και από τη ΔΥΠΑ χορηγούνται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθεί το συνολικό ποσό των 18.000.000 ευρώ
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 3.000.000 ευρώ.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr