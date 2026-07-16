e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Αύριο, Παρασκευή, 17 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως αύριο, 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και από τη ΔΥΠΑ χορηγούνται:

επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθεί το συνολικό ποσό των 18.000.000 ευρώ

επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 3.000.000 ευρώ.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.