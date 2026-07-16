e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Αύριο, Παρασκευή, 17 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως αύριο, 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Και από τη ΔΥΠΑ χορηγούνται:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθεί το συνολικό ποσό των 18.000.000 ευρώ
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 3.000.000 ευρώ.
18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Πηγή enikos.gr