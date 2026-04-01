e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τη Παρασκευή

Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τη Παρασκευή, 3 Απριλίου χιλιάδες πολίτες στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα, 31 Μαρτίου 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων Απριλίου 2026.
  • στις 2 Απριλίου 14.800.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 34.000 δικαιούχους.
  • στις 2 Απριλίου 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • έως  τις 3 Απριλίου  17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 28.000.000 ευρώ για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα 47.000 δικαιούχους.
  • 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 15.000 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

