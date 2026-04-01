e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τη Παρασκευή

Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τη Παρασκευή, 3 Απριλίου χιλιάδες πολίτες στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

σήμερα, 31 Μαρτίου 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων Απριλίου 2026.

στις 2 Απριλίου 14.800.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 34.000 δικαιούχους.

στις 2 Απριλίου 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

έως τις 3 Απριλίου 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: