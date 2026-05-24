e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Το συνολικό ποσό των θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 25 έως 29 Μαΐου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 4.335.846 δικαιούχους.
Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει:
- από αύριο έως τις 29 Μαΐου 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 26 Μαΐου 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026.
- στις 28 Μαΐου 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026
- στις 29 Μαΐου 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεις ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.
Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει: 15.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 25.000 δικαιούχους
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
