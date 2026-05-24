e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Το συνολικό ποσό των θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 25 έως 29 Μαΐου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 4.335.846 δικαιούχους.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει:

από αύριο έως τις 29 Μαΐου 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ .

. στις 26 Μαΐου 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026.

στις 28 Μαΐου 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026

στις 29 Μαΐου 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεις ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.

Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει: 15.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 25.000 δικαιούχους