e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 30.450 δικαιούχους.
Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το διάστημα αυτό συνολικά 26.885.193,93 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:
- συνολικά 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- συνολικά 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Και ο e- ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 30 Δεκεμβρίου 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
