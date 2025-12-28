Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 30.450 δικαιούχους.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το διάστημα αυτό  συνολικά 26.885.193,93 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Η ΔΥΠΑ θα  πληρώσει:

  • συνολικά 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • συνολικά 500.000 ευρώ  σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Και ο e- ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 30 Δεκεμβρίου 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

 

 

