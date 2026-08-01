e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα

Το συνολικό ποσό των 140.944.067,3 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 3 έως τις 7 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 192.717 δικαιούχους.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.

Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.

Από τις 3 έως και τις 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: