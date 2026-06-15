e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

σήμερα 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται: