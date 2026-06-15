e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- σήμερα 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr