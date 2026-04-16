e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Οικονομία

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε… ταμείο

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών στις οποίες προχωρά ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ ) έως τις 17 Απριλίου.

Συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr

