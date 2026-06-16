Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε… ταμείο

Το συνολικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ πληρώνουν έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • από σήμερα έως τις 19 Ιουνίου  15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr