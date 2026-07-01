e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους έως τις 3 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026

θα καταβληθούν σε για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026 Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: