e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Το συνολικό ποσό των 68.624.793,37 ευρώ πληρώνουν έως τις 24 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 80.169 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

από σήμερα έως τις 24 Ιουλίου15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ .

. αύριο, 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: