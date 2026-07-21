e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Το συνολικό ποσό των 68.624.793,37 ευρώ πληρώνουν έως τις 24 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 80.169 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- από σήμερα έως τις 24 Ιουλίου15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- αύριο, 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 17.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
- 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr