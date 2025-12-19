Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως σήμερα (19/12), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα