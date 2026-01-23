e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών

Οικονομία

Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του

Από τον e- ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

έως σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, καταβάλλονται 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

