ESM- EFSF: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισ. ευρώ

Εγκρίθηκε από τον ESM και τον EFSF η πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,94 δισ. ευρώ που προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα στο να απαλλάξουν την Ελλάδα από την υποχρέωση της αποπληρωμής των δανείων του ESM/EFSF. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της πρόωρης αποπληρωμής της χώρας προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM έδωσε το “πράσινο φως” στη χρήση κεφαλαίων από ένα ειδικό “μαξιλάρι ρευστότητας”, που δημιουργήθηκε κατά τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της προπληρωμής.

Όπως προβλέπουν οι συμφωνίες μεταξύ του ESM και του EFSF για τη δανειοδότηση της Ελλάδας, η πρόωρη αποπληρωμή δανείων σε ορισμένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων και των δανειστών των GLF, σημαίνει υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Ελλάδα δεν υποχρεούται πλέον να προχωρήσει σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή, χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF.

Η δήλωση του διευθύνοντος Συμβούλου του ESM και του EFSF

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να σημειώνει σταθερή πρόοδο όσον αφορά την ανάκαμψη της, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και του EFSF, Pierre Gramegna.

Και συνέχισε λέγοντας πως, το ότι η Ελλάδα προχωρά σε μια πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τους δανειστές της GLF-η δεύτερη μεγαλύτερη που γίνεται μέχρι σήμερα-στέλνει ένα περαιτέρω θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές: μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίων για τη χώρα και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του χρέους της. Ο ESM και το EFSF εξακολουθούν να είναι προσηλωμένοι στο να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για τη προώθηση μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους, τόνισε μεταξύ άλλων.

Πάντως οι απαλλαγές και η χρήση του αποθεματικού ρευστότητας εγκρίθηκαν, ύστερα από επίσημο αίτημα που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα η τελευταία, πρότεινε να αποπληρωθούν πρόωρα τα δάνεια συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ αρχική λήξη το 2029 και το 2033-2035, στο πλαίσιο της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF) .

Μετά την συναλλαγή, θα εξαντληθούν τα διαθέσιμα που τηρούνται στο “μαξιλάρι ρευστότητας.

Η Διευκόλυνση Δανεισμού προς την Ελλάδα ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την χώρα και συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010.

Αυτό συμπεριλάμβανε διμερή δάνεια συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ από 14 χώρες της Ευρωζώνης και από αυτά τα 26,3 δισ. ευρώ δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την διαδικασία αποπληρωμής των δανείων της προς το ΔΝΤ, 2 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της GLF έγινε το 2025.

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