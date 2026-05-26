Eurobank: «Το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και βαθιά αξιακό»

Τον ενεργό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobank, Μιχάλης Βλασταράκης, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Όπως ανέφερε, η Eurobank ξεκίνησε ήδη από το 2021 να μελετά συστηματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν το δημογραφικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή η τράπεζα επέλεξε να μη μείνει μόνο στη θεωρητική καταγραφή των δεδομένων.

«Δεν μείναμε στη μελέτη. Είπαμε ότι πρέπει να το αναδείξουμε και να περάσουμε σε δράσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα λειτουργεί ως «συνοδοιπόρος» με το υπουργείο Οικογένειας και άλλους φορείς σε πρωτοβουλίες στήριξης των νέων οικογενειών και της περιφέρειας.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό»

Ο κ. Βλασταράκης αναφέρθηκε στα συμπεράσματα ερευνών που πραγματοποίησε η τράπεζα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι νέοι καθυστερούν ή αποφεύγουν να αποκτήσουν παιδιά. Όπως είπε, πέρα από το οικονομικό κόστος και το στεγαστικό πρόβλημα, αναδείχθηκε και ένα έντονο αξιακό και κοινωνικό στοιχείο. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, η δημιουργία οικογένειας δεν βρίσκεται πλέον στις πρώτες προτεραιότητες πολλών νέων ανθρώπων.

«Πρώτα θέλω να είμαι καλά, να έχω έναν σύντροφο, να ζω καλά και μετά να κάνω οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από τη γονεϊκότητα.

Μάλιστα σημείωσε ότι η μητρότητα και η πατρότητα μετατίθενται ολοένα και περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ – όπως είπε χαρακτηριστικά – σε αρκετές περιπτώσεις «γίνεται μόδα το σκυλί περισσότερο από το παιδί», θέλοντας να αναδείξει την αλλαγή προτύπων και προτεραιοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Από την ανάδειξη του προβλήματος στις δράσεις

Ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank τόνισε ότι ο πρώτος άξονας της στρατηγικής της τράπεζας ήταν η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος στον δημόσιο διάλογο, ενώ ο δεύτερος ήταν η υλοποίηση πρακτικών δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Be-Live, μέσω της οποίας έχουν γεννηθεί ήδη 85 παιδιά από οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες στην προσπάθεια τεκνοποίησης.

Όπως σημείωσε, η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική κάλυψη, αλλά περιλαμβάνει και ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διάθεση βρεφικών πακέτων και στη στήριξη οικογενειών μετά τη γέννηση παιδιών, μέσα από συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς.

Θέσεις εργασίας και στήριξη της περιφέρειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σύνδεση του δημογραφικού με την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο κ. Βλασταράκης ανέφερε ότι μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και μικροπιστώσεων στηρίζονται πρωτοβουλίες δημιουργίας επιχειρήσεων σε ακριτικές περιοχές, ενώ – όπως είπε – οι δράσεις της τράπεζας συνδέονται συνολικά με τη διατήρηση και δημιουργία περίπου 75.000 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης περνά και μέσα από τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους με αξιοπρεπείς συνθήκες.

Κοινωνικά προϊόντα και κίνητρα για οικογένειες

Ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank παρουσίασε και σειρά κοινωνικών προϊόντων και παροχών που εφαρμόζει η τράπεζα τόσο για πελάτες όσο και για εργαζόμενους.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 1% για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, σε επιδοτήσεις αεροδιακομιδών για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και σε ειδικές πολιτικές στήριξης εργαζόμενων γονέων.

Όπως είπε, οι νέοι εργαζόμενοι στην Eurobank λαμβάνουν από την πρώτη ημέρα 25 ημέρες άδειας, ενώ προβλέπεται και μπόνους 25.000 ευρώ για εργαζόμενους που αποκτούν τρίτο παιδί.

«Μικρές δράσεις μπορούν να αλλάξουν ολόκληρες περιοχές»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μιχάλης Βλασταράκης υπογράμμισε ότι ακόμη και στοχευμένες μικρές παρεμβάσεις μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Αναφερόμενος ειδικά στον Έβρο και στις ακριτικές περιοχές, σημείωσε ότι «με μικρές δράσεις μπορούν να ξαναγεννηθούν ολόκληρα χωριά», επισημαίνοντας ότι η μάχη απέναντι στο δημογραφικό απαιτεί συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας με σταθερότητα και διάρκεια.

