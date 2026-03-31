Eurostat: Στο 3,3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Μάρτιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 3,3% “σκαρφάλωσε” ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή από 3,1% που ήταν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Eurostat. Ενώ όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτός ανήλθε στο 2,5% τον Μάρτιο έναντι 1,9% τον Φεβρουάριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό ετήσιου ρυθμού τον Μάρτιο (4,9%, έναντι -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,4%, έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, έναντι 0,7% τον Φεβρουάριο).

Τον Μάρτιο τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είχαν η Κροατία (4,7%), η Λιθουανία (4,5%), το Λουξεμβούργο (3,8%) και η Σλοβακία (3,7%), ωστόσο τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Ιταλία και στην Κύπρο (1,5%), στη Γαλλία (1,9%) και στο Βέλγιο (2%).