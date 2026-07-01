Eurostat: Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 4,9% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός της χώρας τον Ιούνιο του 2025 ήταν στο 3,6%.

Tα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτός ανήλθε στο 2,8 % τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 3,2% τον Μάιο. Αυτό έγκειται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,7% έναντι 10,8% το Μάιο.

Και ακολούθησαν οι υπηρεσίες με αύξηση 3,2%και μετά οι τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό που επιβραδύνθηκαν στο 1,6%.