Eurostat: Στο 4,9% ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Μάιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για άλλες χώρες της Ευρωζώνης

Στο 4,9% ανήλθε ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Μάιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat.

Υπενθυμίζεται πως, τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Υπηρεσίας έδειξαν στις 2 Ιουνίου πως ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον περασμένο μήνα ήταν στο 5%. Όσον αφορά την Ευρωζώνη επισημαίνεται πως, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε στο 3,2% τον Μάιο του 2026 από 3% που ήταν τον Απρίλιο, ενώ 1 χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν στο 1,9%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Σουηδία (1,1%), στη Δανία και στην Τσεχία (και στις δύο 1,8%), ενώ τα υψηλότερα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,7%), τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%). Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Μάιο του 2026, προήλθε από τις τιμές των υπηρεσιών (+1,61 ποσοστιαίες μονάδες) και της ενέργειας (+0,98 ποσοστιαίες μονάδες). Λιγότερο συνέλαβαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,36 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες).