Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+, διατηρώντας τις σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στη νέα ανακοίνωσή του, ο Fitch αναφέρει ότι η αξιολόγηση βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών που βρίσκονται στη βαθμίδα BBB.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι οι δείκτες διακυβέρνησης της χώρας είναι ελαφρώς υψηλότεροι από τον μέσο όρο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η Fitch σημειώνει επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόπιστο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο ενισχύεται από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη.

«Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτά τα πλεονεκτήματα αντισταθμίζονται από τις συνέπειες της κρίσης του δημόσιου χρέους, ιδίως το πολύ υψηλό αλλά σταθερά μειούμενο βάρος του δημόσιου χρέους, τη σημαντική απώλεια ΑΕΠ, τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα», αναφέρει ο Fitch.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η ελληνική οικονομία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τα θεμελιώδη μεγέθη της και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Ωστόσο, η Fitch τονίζει ότι η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνέπειες της κρίσης δημόσιου χρέους.

Το υψηλό δημόσιο χρέος, η απώλεια ΑΕΠ, οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι πιθανές υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα παραμένουν παράγοντες που επιβαρύνουν την αξιολόγηση της χώρας. Παρά τα προβλήματα αυτά, η διατήρηση της βαθμίδας BBB+ και των σταθερών προοπτικών δείχνει ότι ο οίκος βλέπει συνέχεια στη δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα στην οικονομική πολιτική της Ελλάδας.