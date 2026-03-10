Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι Έλληνες – «Γυναικεία υπόθεση» η κορυφή

Συνολικά 21 Έλληνες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα Forbes. Στην κορυφή βρίσκονται δύο γυναίκες, η 73χρονη Βίκυ Σάφρα και η Μαρία Αγγελικούση.

Η κ. Σάφρα είναι με τα τέσσερα παιδιά της στο Νο 94 της συνολικής κατάταξης του Forbes και στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ελλήνων κροίσων με καθαρή αξία 27,1 δισ. δολάρια, ενώ κληρονόμησαν την περιουσία τους από τον εκλιπόντα σύζυγό της και πατέρα τους, τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η Μαρία Αγγελικούση διαθέτει περιουσία 7,5 δισ. δολαρίων στο Νο 509 της συνολικής κατάταξης του Forbes. Η περιουσία της Ελληνίδας πλοιοκτήτριας το 2023 ανερχόταν σε 5,6 δισ. δολάρια, το 2024 αυξήθηκε σε 6,4 δισ. δολάρια και το 2025 είχε αγγίξει τα 7,6 δισ. δολάρια.

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης με περιουσία 7 δισ. δολάρια από 4,9 δισ. δολάρια πέρυσι. Πλέον έχει ανέβει στο Νο 567 της λίστας από τη θέση 734 το 2025. Την ελληνική κορυφαία 5άδα συμπληρώνουν οι εφοπλιστές Γιώργος Οικονόμου και Γιώργος Προκοπίου, στο Νο 806 και 908 αντίστοιχα.

Ακολουθεί ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος στο Νο 972 με περιουσία 4,4 δισ. δολαρίων και ο “βασιλιάς του χαλκού” Τέλης Μυστακίδης με περιουσία 4,2 δισ. δολάρια στο Νο 1011.

Την ελληνική 10άδα συμπληρώνουν οι: Σπύρος Λάτσης και Οικογένεια στο Νο 1108 με περιουσία 3,9 δισ. δολάρια, ο Παναγιώτης Τσάκος και Οικογένεια στο 1189 με περιουσία 3,6 δισ. δολάρια και ο Φίλιππος Νιάρχος στο Νο 1504 με περιουσία 2,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το forbesgreece.

Αναλυτικά η λίστα με τους Έλληνες δισεκατομμυριούχους

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1611. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics

1755. Μαριάννα Λάτση & Oικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

– Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate

1913. Κωνσταντίνος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics

1982. Αθανάσιος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)

2386. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & Oικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2712. Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate

– Ευάγγελος Μυτιληναίος – $1,4 δισ. – Ενέργεια, μέταλλα

2858. Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics

3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics

– Διαμαντής Διαμαντίδης & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics