Forbes: Ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 11% παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις

Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν τον πλούτο τους κατά 11%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 696,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τελευταίο χρόνο, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μια μεγάλη οικονομία, σύμφωνα με το Forbes Russia.

Οι πλουσιότεροι άνδρες της Ρωσίας συνδέονται όλοι με τα τεράστια αποθέματα φυσικών πόρων που η Ρωσία εξάγει στις παγκόσμιες αγορές εδώ και δεκαετίες – και ο πλούτος τους έχει αυξηθεί καθώς οι διαταραχές στις εμπορικές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές των βασικών προϊόντων – αν και το Forbes σημείωσε ότι δεν υπήρχαν νέα ονόματα στην κορυφή της λίστας.

Το Forbes κατέταξε τον Alexei Mordashov, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Severgroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Ο Vladimir Potanin, επικεφαλής της Interros και παραγωγός μετάλλων Nornickel (GMKN.MM), με περιουσία 29,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατατάχθηκε από το Forbes ως ο δεύτερος πλουσιότερος στη Ρωσία.

Ο Vagit Alekperov, πρώην επικεφαλής της Lukoil (LKOH.MM), κατέλαβε την τρίτη θέση με περιουσία 29,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ο Leonid Mikhelson, Διευθύνων Σύμβουλος της Novatek (NVTK.MM), και η οικογένειά του κατατάχθηκαν τέταρτες με περιουσία 28,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Forbes.

Όπως αναφέρει το Reuters, κάποτε θεωρούνταν μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, αλλά ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων, πολλοί από τους οποίους δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες στο χάος που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι πλέον πολύ μικρότερος από αυτόν των κορυφαίων Αμερικανών τεχνολογικών γιγάντων.

Ο Έλον Μασκ ηγείται της παγκόσμιας λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους με περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λάρι Πέιτζ της Google κατατάσσεται δεύτερος με περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων.