Fuel pass: Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο gov.gr – Πριν από το Πάσχα οι πληρωμές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αρχίσει, εντός της εβδομάδας, η υποβολή των αιτήσεων στο gov.gr για το fuel pass έτσι ώστε να δοθεί στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα, δηλαδή πριν από τις 12 Απριλίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναμένεται να εισαχθεί σήμερα, Δευτέρα προς συζήτηση στη Βουλή και να ψηφιστεί αύριο Τρίτη στην Ολομέλεια.

Οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θεσπίζονται τα μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επιδότηση diesel κίνησης

Η επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Fuel Pass – Ενίσχυση πολιτών

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

-60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

-35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Επιδότηση λιπασμάτων

Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

Εισιτήρια πλοίων

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, είναι το τέταρτο μέτρο της δέσμης. Επειδή όμως το κόστος που θα καταβληθεί είναι ετήσιο, δεν συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά θα ψηφιστεί στη Βουλή, σε αυτόνομο νομοσχέδιο.

Εκτός από τα μέτρα στήριξης των πολιτών, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου 2026.