Fuel Pass: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα και τι αλλάζει από αύριο

Αίτηση για τη χορήγηση της νέας επιδότησης καυσίμων, Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου μπορούν να υποβάλουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη στο vouchers.gov.gr οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και σε 0.

Ωστόσο, από αύριο έως και τις 30 Απριλίου 2026 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για τη χορήγηση της επιδότησης. Αναλυτικά:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και μετά να:

καταχωρήσουν τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας,

επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας,

δηλώσουν ή επιλέξουν το όχημα για το οποίο ζητούν επιδότηση,

επιλέξουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το Fuel Pass τα εξής:

Το εισόδημα

Για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για την επιδότηση θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά:

Το ετήσιο εισόδημα των άγαμων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ

Το ετήσιο εισόδημα των έγγαμων ή των πολιτών με σύμφωνα συμβίωσης θα πρέπει να ανέρχεται σε έως 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Το όριο του ετήσιου εισοδήματος των μονογονεϊκών οικογενειών είναι στα 39.000 ευρώ. Και δίνεται η αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα ποσά

Συγκεκριμένα είναι τα ποσά της επιδότησης Fuel Pass III που χορηγούνται στους δικαιούχους. Αναλυτικά:

60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα επισημαίνεται πως τα χρήματα της επιδότησης θα δοθούν είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Εναλλακτικά, υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Οι πιθανές καταστάσεις της αίτησης

Η κατάσταση της αίτησης για το fuel Pass:

μπορεί να βρίσκεται σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)

να είναι ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

να είναι ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

να είναι ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

να είναι ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

να είναι ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

να είναι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Τα εταιρικά συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Για την τεκμηρίωση μιας Αιτήσεως Fuel Pass III με επίκληση οχήματος μισθωμένου δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα πρέπει να αναρτηθεί ως δικαιολογητικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συναφθεί στα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο) του αιτουμένου.

Επιπλέον επισημαίνεται πως τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Αίτηση, στην περίπτωση που ο αιτούμενος επικαλείται όχημα μισθωμένο δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είναι τα εξής:

Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:

α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ή

β) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.

Οι τροποποιήσεις αιτήσεων

Δεν μπορούν να τροποποιηθούν στοιχεία Αίτησης, η οποία έχει εγκριθεί. Αυτό είναι δυνατόν, όσο η Αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Fuel Pass III

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί. Καλύπτει ιδίως τους εξής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC):

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την

τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας σας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026!