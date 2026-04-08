Fuel Pass: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα – Τι αλλάζει από τη Μεγάλη Παρασκευή

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τη χορήγηση της νέας επιδότησης καυσίμων, Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου.

Ειδικότερα:

Στην υποβολή αίτησης του Fuel Pass μπορούν να προχωρήσουν σήμερα οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ τελειώνει σε 4,σε 5,σε 6 και σε 7.

Αύριο, Πέμπτη 9 Απριλίου , μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων ο Α.Φ.Μ. τελειώνει σε 8, 9 και σε 0.

, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων ο Α.Φ.Μ. τελειώνει σε 8, 9 και σε 0. Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται πως, η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων γίνεται με συγκεκριμένα βήματα. Αναλυτικά, οι πολίτες θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα vouchers.gov.gr και να:

καταχωρήσουν τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας,

επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας,

δηλώσουν ή επιλέξουν το όχημα για το οποίο ζητούν επιδότηση,

επιλέξουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», καθώς σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σωστή πορεία της αίτησης περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια, όπως «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ», «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» και τελικά «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ».

Τα μυστικά για τη χορήγηση του Fuel Pass

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του Fuel Pass είναι τα εξής:

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να λάβουν οι πολίτες την εν λόγω επιδότηση θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ

θα πρέπει να έχουν έως 25.000 ευρώ Οι έγγαμοι ή πολίτες με σύμφωνα συμβίωσης θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

ή πολίτες με σύμφωνα συμβίωσης θα πρέπει να έχουν έως 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Το όριο του ετήσιου εισοδήματος διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα ποσά

Tα ποσά της επιδότησης Fuel Pass III που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής. Αναλυτικά:

α.60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β. 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ. 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ. 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή της επιδότησης μπορεί να γίνει είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι πιθανές καταστάσεις της Αίτησής

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις εξής καταστάσεις:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Τι ισχύει για εταιρικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Για την τεκμηρίωση μιας Αιτήσεως Fuel Pass III με επίκληση οχήματος μισθωμένου δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα πρέπει να αναρτηθεί ως δικαιολογητικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συναφθεί στα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο) του αιτουμένου.

Επιπλέον επισημαίνεται πως τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Αίτηση, στην περίπτωση που ο αιτούμενος επικαλείται όχημα μισθωμένο δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είναι τα εξής:

Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:

α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ή

β) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.

Η τροποποίηση αιτήσεων

Δεν μπορούν να τροποποιηθούν στοιχεία Αίτησης, η οποία έχει εγκριθεί. Αυτό είναι δυνατόν, όσο η Αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Fuel Pass III

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί. Καλύπτει ιδίως τους εξής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC):

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την

τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας σας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026!