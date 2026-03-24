Fuel Pass 2026: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε την επιδότηση

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα στο gov.gr σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass που θα αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.

Το μέτρο αυτό αφορά τους πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια και οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για το όχημα για το οποίο λαμβάνουν την ενίσχυση και επί του οποίου θα πρέπει να έχουν κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας, ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του fuel pass είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Εάν ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, τότε δικαιούνται και τα δύο μέλη την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Ο βασικός στόχος του μέτρου είναι να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα . Συνεπώς επιδοτείται στην αντλία το πετρέλαιο κίνησης προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ χορηγείται ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης (Fuel pass).

Τι άλλο άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το fuel pass

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το μέτρο τα εξής:

Το ετήσιο εισόδημα

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Τα ποσά

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

Οι πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν smartphone θα πρέπει να γνωρίζουν πως, το ποσό του Fuel pass, θα είναι μειωμένο κατά 10 ευρώ και θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα.

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ χωρίς κάρτα στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί για 70 λίτρα βενζίνη, που είναι η μέση πανελλαδική κατανάλωση με βάση τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, αντιστοιχούν περίπου 240 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ. Δηλαδή περίπου 70 λίτρα το μήνα μέση κατανάλωση πανελλαδικά.

Τα 50 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 36 λεπτά το λίτρο επιδότηση για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ αντιστοιχούν σε 43 λεπτά το λίτρο επιδότηση για τη νησιωτική Ελλάδα.

Τα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός τριών έως 4 μηνών από την καταβολή τους.

Οι αιτήσεις

Μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν σε αυτή με τους κωδικούς Taxisnet.

Η άντληση όλων των στοιχείων του πολίτη θα γίνει με αυτόματο τρόπο, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η οικονομική ενίσχυση θα μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου :

Είτε με την έκδοση της άυλης ψηφιακής κάρτας . Αυτή οι δικαιούχοι τη χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου.

. Αυτή οι δικαιούχοι τη χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου. Είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου. Αυτό αφορά όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Μάλιστα οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν την αίτηση για την επιδότηση θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους:

Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας. Δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Ενώ όσοι επιλέξουν ως μέθοδο χορήγησης την «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», τότε αναγκαία είναι και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.

Το ποσό του fuel pass θα μπορεί να καταβληθεί:

είτε μέσω της έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρτας που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών NFC.

είτε μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό που κατέχει ο δικαιούχος ή σε λογαριασμό στον οποίο ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος.

Eπίσης επισημαίνεται πως η επιδότηση εκτιμάται πως θα δοθεί πριν από τα μέσα του μήνα.