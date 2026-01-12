IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Nέα δεδομένα από την Πέμπτη, 15 Ιανουάριου στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS. Ουσιαστικά αυτό που θα αλλάξει είναι πως οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες από ό,τι σήμερα αλλά και να πληρώσουν ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Τα νέα όρια

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα. Το ίδιο ημερήσιο όριο ισχύει για πληρωμές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αλλαγή υπάρχει και στο μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, καθώς θα είναι χωρίς μηνιαίο όριο οι συναλλαγές μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται πως αυξήθηκε κατά 68% το 2025. Συγκεκριμένα, 126 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αξίας 11 δισ. από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.

Άνοιγμα στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να δέχονται αντίστοιχες πληρωμές από το εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Payments Alliance (EuroPA).

Έτσι, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές IRIS χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα μπορούν να δέχονται πιο εύκολα πληρωμές από ξένους τουρίστες.

Η πρωτοβουλία αρχίζει με τη συμμετοχή 10 χωρών και περίπου 100 εκατ. χρηστών. Με την προσθήκη των χρηστών του IRIS, η συνολική βάση αναμένεται να ξεπεράσει τα 105 εκατ. σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας, αρχικά για P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.