Job Match: Η ψηφιακή γέφυρα μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ – Οι περιοχές και τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα Job Match της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του υπουργείου Εργασίας, αποτυπώνοντας τη δυναμική που έχει ως ένα σύγχρονο εργαλείο διασύνδεσης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εργαζόμενους, μέσω της εφαρμογής JOBmatch 2.0 by ΔΥΠΑ, να δημιουργούν το προφίλ τους και, χρησιμοποιώντας φίλτρα, να καθορίζουν τις προτιμήσεις τους, όπως επαγγέλματα, ωράριο, περιοχή και εύρος μισθού, ώστε να βρίσκουν άμεσα κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή JOBmatch business 2.0 by ΔΥΠΑ, για να δημιουργήσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να κάνουν άμεσα match με υποψηφίους για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, βάσει περιοχής, εύρους μισθού και ειδικότητας ζήτησης.

Οι συνεντεύξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρονική περίοδο από τις 13 Μαΐου 2024 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, η εφαρμογή έχει επιτύχει συνολικά 80.103 διασταυρώσεις μεταξύ διαθέσιμων θέσεων εργασίας και ενδιαφερομένων, βάσει του επαγγελματικού προφίλ που έχει δημιουργήσει κάθε χρήστης.

Σήμερα, 29.392 άτομα είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο και ζωντανό τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Ο μηχανισμός ειδοποιήσεων του Job Match έχει ενεργοποιηθεί 91.138 φορές, ενημερώνοντας τους χρήστες για θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα και στις δεξιότητές τους.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας, έχουν προγραμματιστεί 10.133 συνεντεύξεις, ενώ έχουν γίνει συνολικά 19.654 επαγγελματικές προτάσεις.

Όπως δηλώνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πλατφόρμα Job Match αποτελεί ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

«Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη λειτουργία της, με χιλιάδες αντιστοιχίσεις, προγραμματισμένες συνεντεύξεις και πραγματικές επαγγελματικές προτάσεις, αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν καρπούς με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μέσα από στοχευμένες αντιστοιχίσεις, άμεσες ειδοποιήσεις και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, η πλατφόρμα συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, στηρίζοντας τόσο τους ανέργους στην επανένταξή τους όσο και τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, επενδύοντας σε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος εργαζομένων και επιχειρήσεων», τονίζει η κ. Κεραμέως.

Στο σκέλος των εργοδοτών, 6.283 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα Job Match και αναζητούν προσωπικό.

Επίσης, από το σύνολο των 29.392 εγγεγραμμένων χρηστών, 14.177 δηλώνουν άνεργοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό του συνόλου των χρηστών και υπογραμμίζει τη σημασία της πλατφόρμας ως γέφυρας επανένταξης στην εργασία.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, τα στοιχεία αναδεικνύουν μια ψηφιακή υπηρεσία που δεν περιορίζεται απλώς στην ανάρτηση αγγελιών, αλλά λειτουργεί ως ενεργός μηχανισμός διασύνδεσης, με μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους υποψηφίους

Από την πλευρά των ενδιαφερομένων, έντονη προτίμηση καταγράφεται για θέσεις διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης.

Στην κορυφή των επιλογών βρίσκεται η θέση υπαλλήλου γραφείου, η οποία συγκέντρωσε 8.533 αιτήσεις. Ακολουθεί η υποδοχή με 5.726 αιτήσεις, ενώ υψηλό ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για τη θέση ταμία με 4.421 αιτήσεις.

Χιλιάδες αιτήσεις (4.324) συγκέντρωσαν επίσης οι θέσεις υποδοχής (receptionists), καθώς και του τηλεφωνητή που προσέλκυσε 3.337 αιτήσεις.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιτήσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει και η γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων, με το κέντρο της Αθήνας να κυριαρχεί στις επιλογές των αναζητούντων εργασία.

Με βάση τα στοιχεία, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Σύνταγμα, συγκεντρώνοντας 2.807 αιτήσεις. Ακολουθεί το Κολωνάκι με 2.635 αιτήσεις, ενώ υψηλή ζήτηση καταγράφεται και στους Αμπελοκήπους με 2.458 αιτήσεις.

Σημαντικό αριθμό αιτήσεων συγκέντρωσαν το Κουκάκι με 2.408 αιτήσεις και η Ομόνοια με 2.347 αιτήσεις.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν τη σαφή προτίμηση των υποψηφίων για περιοχές με αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα, εύκολη πρόσβαση και πληθώρα διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι θέσεις εργασίας που ζητούνται περισσότερο αφορούν κυρίως τους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η θέση του σερβιτόρου, την οποία αναζητούν 796 επιχειρήσεις, ακολουθούμενη από τη θέση του μάγειρα, που ζητούν 428 επιχειρήσεις.

Αξιοσημείωτη ζήτηση καταγράφεται και για τα επαγγέλματα του μπουφετζή και του βοηθού μάγειρα, που αναζητούν 419 επιχειρήσεις και 399 επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Τη λίστα επαγγελμάτων συμπληρώνει η θέση της καμαριέρας, που ζητείται από 393 επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν τη ζήτηση των επιχειρήσεων για προσωπικό ικανό να υποστηρίξει τη λειτουργία εστιατορίων, ξενοδοχείων και συναφών υπηρεσιών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δραστηριότητα και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι περιοχές με τις περισσότερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας

Στην πλατφόρμα Job Match, η μεγαλύτερη συγκέντρωση προσφερόμενων θέσεων εργασίας καταγράφεται σε περιοχές με έντονη επιχειρηματική και τουριστική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφερόμενων θέσεων εργασίας στην πλατφόρμα είναι οι παρακάτω:

Ρόδος με 337 επιχειρήσεις

Σύνταγμα με 161 επιχειρήσεις

Κέρκυρα με 122 επιχειρήσεις

Ηράκλειο Κρήτης με 92 επιχειρήσεις

Κως με 88 επιχειρήσεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ