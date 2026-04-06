Lithos Digital & ahtida: Μια στρατηγική συνεργασία στον χώρο του digital health

Η Lithos Digital προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία στον χώρο του digital health, αναλαμβάνοντας την ολιστική ψηφιακή ανάπτυξη του brand ahtida. Πρόκειται για μια συνεργασία που αποτυπώνει στην πράξη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη ενός digital health brand, συνδυάζοντας μέσα από τη στρατηγική κατεύθυνση και την ψηφιακή εξέλιξη.

Η ahtida είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακής ιατρικής φροντίδας με έδρα την Ελβετία, που συνδέει τους ασθενείς με πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας μέσω μιας ασφαλούς και απλής ψηφιακής διαδικασίας. Με έμφαση στη διακριτικότητα και την εξατομίκευση, διαμορφώνει μια εμπειρία φροντίδας βασισμένη σε ιατρική καθοδήγηση, που ενισχύει την εμπιστοσύνη και διευκολύνει την πρόσβαση.

Η Lithos Digital έχει αναλάβει το σύνολο της στρατηγικής και υλοποίησης του marketing της ahtida, καλύπτοντας το Web Design & Development, το SEO, το Performance Marketing (PPC), τη διαχείριση Social Media καθώς επίσης το branding, το Influencer Marketing και το GEO. Η ανάπτυξη αντιμετωπίστηκε ως ως ένα ενιαίο σύστημα, με κοινή κατεύθυνση και συνέπεια σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής του brand.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το νέο website της ahtida, στην αγγλική και γερμανική γλώσσα, με στόχο μια εμπειρία που εξηγεί εύληπτα και λεπτομερώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διευκολύνει την συνολική εμπειρία του χρήστη. Το περιβάλλον πλοήγησης και η δομή του περιεχομένου διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη σαφή κατανόηση των υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα τον ιατρικό χαρακτήρα και τη σοβαρότητα που απαιτείται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συνεργασία μεταξύ της Lithos Digital και της ahtida ωστόσο ξεπερνά το πλαίσιο μιας τυπικής σχέσης agency-πελάτη. Η Lithos συμμετέχει και στη μετοχική σύνθεση της ahtida, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δέσμευσή της για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη συνολική εξέλιξη του brand.

Η κοινή αυτή πορεία αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε στη Lithos Digital τα brands που μας εμπιστεύονται. Με έμφαση στη συνοχή της ψηφιακής τους εικόνας, τη στρατηγική σκέψη και τη δημιουργία ιστοσελίδων που προσφέρουν μια ουσιαστικά αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία, στηρίζουμε ολόπλευρα τους συνεργάτες μας και το όραμά τους.